Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre inscrições para 40 vagas de cursos a distância em Figueirão

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou hoje a abertura de 955 vagas em cursos de qualificação a distância no Estado. Processo de seleção dos candidatos acontece até dia 7 de setembro

Os cursos serão oferecidos em Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Figueirão, Jardim, Nova Andradina, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, Sonora e Três Lagoas.

Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo. Todas as regras estão disponíveis no edital de abertura publicado na Central de Seleção.

REQUISITOS

Após a divulgação das inscrições, os inscritos poderão fazer a matrícula nos cursos. A seleção obedecerá a ordem de efetivação de matrícula, respeitando o número de vagas ofertadas.

Entre os documentos necessários estão o requerimento de matrícula preenchido e assinado, uma foto 3×4, documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais e certificado de conclusão do ensino fundamental.

Também devem ser apresentados originais e cópias do documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento e documento que comprove estar em dia com o serviço militar (para homens maiores de 18 anos).

Após a matrícula, os candidatos deverão participar de um encontro que será realizado presencialmente nos polos de ensino a distância do IFMS. Quem não participar, perderá o direito à vaga.

VAGAS

Figueirão – 40 vagas para curso de operador de computador e 40 de vendedor

Água Clara – 30 vagas para curso de vendedor

Alcinópolis – 40 vagas para curso de vendedor

Aquidauana – 40 vagas para curso de vendedor e 40 para operador de computador

Brasilândia – 25 vagas para curso de vendedor e 25 vagas para operador de computador

Camapuã – 40 vagas para curso de operador de computador

Campo Grande – 80 vagas para curso de vendedor

Corumbá – 55 vagas para curso de operador de computador e 80 de vendedor

Coxim – 40 vagas para curso de operador de computador

Dourados – 40 vagas para curso de vendedor

Jardim – 40 vagas para curso de vendedor

Nova Andradina – 40 vagas para curso de vendedor

Pedro Gomes – 40 vagas para curso de vendedor

Rio Negro – 40 vagas para curso de operador de computador

Rio Verde – 40 vagas para curso de vendedor

Sonora – 40 vagas para curso de operador de computador e 40 de vendedor

Três Lagoas – 20 vagas para curso de operador de computador

