Família de Chapadão do Sul pede ajuda para custear cirurgia de filha de 10 anos

Lindos olhos azuis, cabelos loiros e um sorriso cativante, é assim que a pequena Laisla Neres Martini, enfrenta as dificuldades de movimentos motores.

A família da pequena Laisla, de dez anos, lançou uma campanha onde pede a colaboração da sociedade sul-chapadense em forma de doações que irão custear a cirurgia de correção do quadril da menina, que está avaliada em R$ 13 mil.

Laisla nasceu com seus movimentos motores perfeitos até um ano de idade, quando de repente perdeu todos eles. Os pais da criança, Evellyn Neres, 29 anos, e Ezequiel Martine, 31 anos, moram em Chapadão do Sul há mais de 17 anos e conseguiram vaga pra ela na UNICAMP, em Campinas – SP, onde prosseguem com o tratamento.

Segundo Evellyn, os médicos não sabiam informar o que a criança tinha, pois todos os exames feitos apontavam que Laisla estava em perfeitas condições, e após exaustivos exames, foi constatado Síndrome de ADEM, sem sequelas, porém há esperança da criança recuperar todos os movimentos.

Hoje, com dez anos, Laisla frequenta a APAE local, e já conseguiu recuperar alguns movimentos, como segurar um lápis, levantar os braços e movimentar o pescoço. Evellyn diz que sua filha é muito inteligente e muito carismática.

A cirurgia para restauração do quadril está marcada para acontecer em dezembro deste ano na UNICAMP.

Para arrecadar o valor da cirurgia, a família criou um perfil para a pequena no JOYZ, um aplicativo que funciona também como uma plataforma de financiamento coletivo para ajudar ONGs, abrigos ou qualquer instituição de apoio, por meio dos likes dos usuários nas mensagens e fotos compartilhadas. A cada curtida e doação a criança ganha um valor em dinheiro. Ele é gratuito e está disponível em versões para celulares Android e iPhone (iOS).

Para ajudar Laisla, basta instalar o aplicativo clicando aqui e procurar por Laisla Neres Martini. Além do perfil na rede social, a família está participando de uma “vakinha” online, site que a pessoa interessada em ajudar, realiza seu cadastro e contribui com o valor que pode ser pago mediante cartão de crédito e outras formas, para acessar clique aqui.

Evellyn e Ezequiel agradecem a todos que de alguma forma estão colaborando com a divulgação e arrecadação do valor, “Estávamos sem chão, e conseguimos uma saída e agradecemos todos que estão nos ajudando.”

Doações também podem ser feitas pelos fones 67-981364651. 67-98003188.

*Jovemsulnews/Evelyn Vital

