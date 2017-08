Concurso Rainha do Rodeio ExpoTaquari 2017 terá primeira seletiva nesta quinta (31)

Foi realizada nesta terça-feira (29/08) a primeira reunião com as postulantes ao título de Rainha do Rodeio ExpoTaquari 2017. O organizador do concurso Carlos Gifani recebeu as candidatas, apresentou formalmente as regras do concurso e divulgou o cronograma de atividades

Durante o encontro ficou definido que a primeira seletiva será às19h, desta quinta-feira (31/08), no Centro de Convivência do Idoso (Cecoi). Após a seletiva, apenas 20 garotas estarão aptas a prosseguir no evento, o qual terá a finalíssima no dia 16 de setembro, no Salão Paroquial.

As participantes concorrerão a excelentes prêmios:

• Rainha do Rodeio (1ª Colocada): Uma Moto Biz;

• Princesa (2ª Colocada): Um book fotográfico e produção com Leonardo Frota;

• Madrinha (3ª Colocada): Um kit de cosméticos Plenittude.

Ao total, 27 belas garotas se inscreveram no concurso. A vencedora, além de ganhar a premiação prevista, exibirá seu título de Rainha do Rodeio por 1 ano, em todos os eventos que a Prefeitura de Alto Taquari solicitar.

