Após desentendimento, caminhoneiros armados de faca e facão ‘duelam’ na BR 158 em Cassilândia

Uma ultrapassagem na BR–158 terminou em “luta” armada entre dois caminhoneiros na manhã da última segunda-feira (28), por volta das 11h20, no KM 25 da rodovia. De acordo com as informações policiais, os dois motoristas entraram em desentendimento e, armados de faca e facão, travaram uma “luta” que ocasionou lesões corporais em ambos, além de danos matérias nos caminhões.

O condutor de 46 anos, que transitava com sua esposa no sentido Cassilândia – Paranaíba, alega que o motorista que seguia logo atrás, ao tentar fazer uma ultrapassagem em local proibido, teria colidido contra a traseira de seu caminhão, e ao parar para tirar satisfações foi surpreendido com o homem vindo em sua direção com um facão.

Ele afirma que voltou imediatamente para seu veículo, sendo seguido pelo homem com o facão, que teria desferido dois golpes na lataria de seu caminhão e ainda tentado subir na cabine, vindo a cair e se ferir.

Já em sua versão, o outro motorista, de 52 anos, afirma que ao fazer a ultrapassagem, após terminar a faixa contínua, foi ofendido através do rádio amador e quando parou para tirar satisfações, o motorista de 46 anos já teria descido, de posse de uma faca partindo para cima dele, momento em que se dirigiu ao seu caminhão e pegou um facão para se defender, sendo quase atropelado, pois o outro motorista havia também voltado ao seu caminhão, ligado o veículo e arrancado em sua direção.

Ainda segundo o condutor de 52 anos, já com os dois caminhões em movimento e saindo do local, seu oponente teria freado bruscamente, fazendo com que colidisse contra o seu veículo, momento em que desceu novamente e tentou subir na cabine do caminhão do agressor, vindo a cair e sofrer lesões pelo corpo.

Em conversa com o JPNEWS uma testemunha relatou que transitava pelo local, saindo de Cassilândia, logo após o frigorífico, próximo a uma ponte, seguindo atrás dos dois caminhões, quando de repente o primeiro veículo parou na pista, interrompendo o fluxo e causando um congestionamento.

A testemunha afirma que o motorista do primeiro caminhão desceu do veículo chamando o condutor do caminhão de trás para uma briga, momento em que o segundo condutor desceu já de posse de uma faca.

Ainda segundo a testemunha, nesse momento o condutor do primeiro caminhão retornou ao seu veículo e pegou um facão, dando início à “luta” no meio da pista.

A mulher que estava com o condutor do segundo caminhão teria tentado acalmar os ânimos. Assustada, a testemunha deu ré no carro, retornou para a cidade e acionou a Polícia.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

*JP News

Comentários