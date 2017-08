8º Fetran-MS reuniu centenas de sul-chapadenses no Projeto Conviver

O 8º Fetran/MS, Festival Estudantil Temático de Trânsito, que aconteceu na segunda-feira e terça-feira, 28 e 29, em Chapadão do Sul, no Projeto Conviver, teve a participação de centenas de sul-chapadenses, que puderam ver ótimas apresentações relacionadas ao trânsito dos estudantes das escolas municipais e estaduais de Chapadão do Sul.

O evento que iniciou na noite de segunda-feira, contou com a presença do secretário de Educação Guerino Perius, a secretária adjunta Maria Otilia, o diretor do Demutran Rudinei Arruda, a responsável pelo Detran em Chapadão do Sul Iracema Rodrigues, servidora Leonice Costa e representando a PRF o inspetor Luiz Silveira.

Ao todo, foram 11 apresentações que alegraram os presentes e trouxeram reflexões sobre o trânsito consciente e seguro, que é fundamental para qualquer sociedade.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza os esforços da Polícia Rodoviaria Federal, DEMUTRAN e da Secretaria de Educação para a realização deste importante evento em Chapadão do Sul, além disso agradece a presença de toda comunidade sul-chapadense que participou e fez que o evento fosse um sucesso.

*Assecom PMCS

Comentários