Vereadores solicitam sinal wi-fi para pacientes da Casa de Apoio em Goiânia

Chapadão do Céu inaugurou recentemente uma Casa de Apoio em Goiânia, com o objetivo de proporcionar mais tranquilidade e um local apropriado para atender os moradores do município.

Os pacientes que antes precisavam ficar hospedados na AMESGO, que já não estava atendendo de forma satisfatória o munícipio, hoje estão em uma casa adequada e com todo o suporte necessário para realizar exames e tratamentos, com um motorista a disposição e uma pessoa capacitada para auxiliar em agendamentos, entre outros.

Para proporcionar ainda mais comodidade aos pacientes que estão em tratamento na referida Casa de Apoio, os Vereadores Marcos Antônio Navarini (PSDB), Paulo Sérgio A.de Pádua (PTB) e Roneilce Barbosa Ferreira (PSD), apresentaram pedido através do Requerimento 054/2017, solicitando que seja disponibilizado aos usuários da Casa de Apoio, o sinal de internet wi-fi, pois mesmo com internet de qualidade oferecidas pelas operadoras de telefonia em Goiânia, muitos usuários da casa enfrentam dificuldades financeiras durante o tratamento de saúde e não dispõem de nenhum plano de dados móveis no celular, portando a iniciativa irá contribuir de forma significativa para o conformo e comodidade de todos.

