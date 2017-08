Vereador Paulinho solicita colocação de placas em cidades próximas, indicando Chapadão do Céu.

O Vereador Paulo Sérgio A de Pádua (PTB) apresentou o requerimento nº 050/2017, solicitando ao Poder Executivo a instalação de placas indicativas de distância para a cidade de Chapadão do Céu, em todas as vias de acesso ao município, em especial no Distrito de Itumirim e ao lado do viaduto em Jataí.

Destacou o Vereador Paulo Pádua, que vários motoristas já relataram dificuldades devido à falta de sinalização indicando a distância e direção para Chapadão do Céu.

“É um investimento de baixo custo e de suma importância para os motoristas que não conhecem Chapadão do Céu e cidades próximas” Finalizou Paulinho.

Sinalização na GO 206

Apresentado pelo Vereador Paulo Sérgio A de Pádua (PTB), o Requerimento nº 051/2017, solicita a AGETOP que seja feita a sinalização vertical e horizontal, na Rodovia GO 206, bem como a colocação de guardrail, na ponte sobre o Rio Corrente, o pedido se faz necessário segundo o Vereador Paulinho, devido aos inúmeros acidentes ocorridos no local, alguns com vitimas fatais.

