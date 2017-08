Secretaria de Assistência Social lança Programa Criança Feliz em Chapadão do Sul

A coordenação do Programa Criança Feliz organiza reunião com famílias do público prioritário nos CRAS Parque União e Cerrado. Na ocasião foi apresentado os objetivos do programa, o público prioritário e a metodologia de trabalho.

Os objetivos principais do referido programa consistem em: Promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infância; apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na infância; Fortalecer as competências familiares para que as famílias fortaleçam as competências das crianças; Mediar o acesso da gestante, das crianças e das suas famílias a políticas e serviços públicos; e Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

Também, é importante salientar que o Programa Criança Feliz tem como público prioritário gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC e suas famílias, crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101 da Lei nº 8.609, de 13 de julho de 1990, e suas famílias.

Trata-se de um trabalho intersetorial previsto na Resolução nº. 19 de dezembro de 2016, cuja consecução dos objetivos perpassam pelo “III – fortalecimento da intersetorialidade nos territórios entre as políticas públicas setoriais, em especial assistência social, saúde e educação, e com Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos”.

A secretária de Assistência Social, Maria das Dores, fez o lançamento oficial do programa no município expondo para as mulheres presentes a importância da adesão do município a esse serviço direcionado ao atendimento à gestante e a primeira infância. Também, ressaltou que o programa irá contribuir com as práticas de cuidado, através de orientações voltadas para a valorização da importância do brincar, dos cuidados e dos vínculos familiares e comunitários para o desenvolvimento integral das gestantes e crianças de 0 a 6 anos.

A adesão das famílias deve ser voluntária e, já nas primeiras reuniões de sensibilização já estão confirmadas 24 famílias do CRAS Parque União e 4 famílias do CRAS Cerrado. O acompanhamento desse público será por meio de visitas domiciliares planejadas com periodicidade mensal, semanal e quinzenal de acordo com a faixa etária. Esse acompanhamento será realizado pelas visitadoras do programa sob a orientação da supervisora.

A forma de governança do programa será por meio da coordenação local e do comitê gestor municipal composto por um representante das secretarias de saúde, educação, cultura e assistência social, cuja, responsabilidade inclui a elaboração e acompanhamento do plano de ação.

