Saúde, Infraestrutura e BR 060 foram assuntos discutidos entre Prefeito e Vereadores de Chapadão do Sul

Buscando informar os vereadores das ações do executivo e discutir assuntos de interesses da comunidade, o Prefeito João Carlos Krug, esteve na tarde de ontem (28) na Câmara de vereadores acompanhado do Secretário de Saúde, Dr. João Nunes para uma reunião dos dois poderes, além dos vereadores o Consultor Jurídico da Câmara Edmilson Pattini Junior também esteve presente e acompanhou a reunião.

A pauta principal da reunião foi a saúde, onde foi debatida a aquisição de uma ambulância UTI móvel para o deslocamento de pacientes para outros centros e, que está sendo analisada a possibilidade de compra imediata com recursos próprios do município ou por meio de emenda parlamentar, o que poderia demandar um processo mais demorado.

Além disso o executivo ainda está se empenhando para conseguir a aquisição de um Tomógrafo, equipamento bastante útil que facilitará muito o atendimento dos pacientes sul chapadenses que com frequência precisam se deslocar para outros centros a fim de realizar o exame, inclusive em casos de emergência.

A situação do Hospital Municipal e dos Postos de Saúde também foram assuntos presentes na reunião, onde o prefeito comentou e apresentou dados que garantem que houve uma melhora significativa neste primeiro semestre após a rescisão contratual com a AHBB, Organização Social que administrava a saúde do município.

Diversos outros assuntos foram comentados e o prefeito se mostrou bastante solícito as dúvidas dos vereadores que apresentaram inúmeros questionamentos referentes a administração municipal, todos muito bem esclarecidos pelo chefe do executivo que falou inclusive do seu planejamento estratégico a frente da prefeitura.

O prefeito explanou também sobre o cronograma de obras no município que segue em ritmo acelerado, garantindo pavimentação asfáltica em grande parte das vias do município, sanando inúmeros problemas causados pela falta do asfalto.

A união dos dois poderes em busca de fortalecimento político para cobrar providências do Governo Federal com relação as obras do acostamento na BR 060 também foi um assunto debatido. Para ambos os poderes está claro que as obras não estão sendo bem executadas e que o governo deve solucionar este problema o mais breve possível, antes que mais acidentes aconteçam naquele local.

Os vereadores afirmam estar muito preocupados, já que a população de Chapadão do Sul é grande dependente da rodovia e que na atual situação estão vulneráveis a todo tipo de acidente, uma vez que a rodovia oferece risco constante aos que por ela trafegam.

Segundo o Presidente da Câmara Alírio José Bacca, a reunião foi de grande importância para que câmara e prefeitura mantenham um diálogo estreito e com bastante harmonia, já que a união dos poderes trás benefícios diretos à cidade.

*Assessoria Câmara Municipal

