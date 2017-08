Prefeitura de Figueirão renova frota com aquisição de 2 caminhonete Diesel traçadas

A prefeitura de Figueirão mais uma vez demonstra o seu alto grau de investimento no município, com uma gestão séria, com responsabilidade e também com muita transparência adquiriu e já está a disposição do município duas (2) caminhonetes novas, Chevrolet modelo S 10 a diesel com tração 4X4, para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Saúde com maior agilidade e rapidez, um investimento de quase R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

O prefeito Rogério Rosalin e o vice-prefeito Fernando Martins cancelaram um empenho de compra de uma caminhonete para o gabinete para que pudessem ser comprados esses dois veículos, sendo que pela primeira vez essas Secretarias terão veículos apropriados para a condição do município, pois grande parte de nossa população vive na zona rural e em especial a comunidade quilombola da Santa Tereza.

Com certeza o custo benefício desses veículos será muito grande para o município, a utilização desses dois veículos será monitorada pelo prefeito, pois o mesmo em breve irá implantar um sistema de monitoramento via câmera e GPS em todos os veículos da prefeitura, que tornará ainda mais transparente e responsável a utilização dos mesmos.

