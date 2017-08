Obras do acostamento da BR 060 vira caso de polícia em Chapadão do Sul

Na noite esta segunda-feira, o vereador Professor Cicero, ao fazer uso da tribuna, fez um comunicado que o Departamento Jurídico do Legislativo de Chapadão do Sul, está entrando com duas representações contra os serviços das obras do acostamento que está sendo realizando na BR 060, entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas.

No seu pronunciamento, o vereador afirmou que devido as péssimas qualidades dos serviços e os acidentes ocorridos no acostamento, onde os veículos de maior porte, ao parar sobre eles são surpreendidos e acabam tombando, foi necessário a interpretação Judicial, em desfavor do DNIT.

As denúncias com cópias de reportagens, imagens serão apresentadas nessa semana ao MPF- Ministério Público Federal e ao MPE- Ministério Público Estadual.

A nossa reportagem não teve acesso ao teor da denúncia, mas, terá alegação da qualidade dos serviços e acima de tudo do desperdiço do dinheiro público, já que todo o acostamento, já está desfalecendo e colocando a vida das pessoas em perigo.

Assim que tivermos acesso ao teor da denúncia iremos publica-la.

Segue abaixo a Matéria relacionado ao assuntos :

Comentários