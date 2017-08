Mulher leva susto ao flagrar cobra em armário de cozinha em Paraíso das Águas

A dona de casa Izaura Martins Santana, 63 anos, levou um enorme susto ao flagrar uma serpente em seu armário de cozinha. O caso aconteceu nesta manhã de terça-feira(29), na Rua Cinco, em Paraíso das Águas.

A mulher procurou nossa reportagem e relatou o susto que levou ao encontrar o animal de aproximadamente um metro dentro do armário, ela reclamou que ao redor de sua residência exitem terrenos baldios e cobertos por mato e que isto contribui para a proliferação de animais peçonhentos.

Dona Izaura não soube informar qual a espécie do animal encontrado, mas seu esposo Seu Aparecido Borges, acredita que a cobra escondida no armário da cozinha seja uma cobra conhecida como cobra-cipó, do gênero Chironius, que não é venenosa, mesmo assim, ela relata que o animal estava bastante agressivo e dava bote em direção dela.

Fica o alerta para as pessoas manterem limpos seus terrenos e evitar a proliferação de animais peçonhentos. Esta semana um escorpião picou uma criança de 11 anos na cidade vizinha Chapadão do Sul (MS).

Brito News

