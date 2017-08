Traficante fica ‘soterrado’ na própria carga de maconha e é preso

Foragido da justiça de 49 anos foi preso em flagrante depois de ficar “soterrado” com a própria carga de maconha que transportava. A prisão foi feita na tarde de sábado (26), na região do assentamento Amparo em Itahum, em Dourados – a 233 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o jornal Dourados News, a informação sobre o carregamento de drogas foi passada pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) aos militares que trabalham na região do assentamento.

A polícia pediu para que o condutor, identificado como Adauto da Silva de Oliveira, 49 anos, encostasse o veículo, um Voyage, de cor branca, porém o suspeito fugiu.

Ele foi perseguido pela polícia em uma estrada vicinal que liga o distrito de Itahum ao Assentamento Amparo.

Adauto acabou perdendo o controle do carro e bateu em uma moita de bambu as margens da estrada. Ele não conseguiu fugir, pois ficou soterrado com 810 tabletes de maconha, que após ser pesada totalizou 790 quilos.

Devido ao acidente, ele precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital da Vida, em Dourados, onde está internado sob escolta policial.