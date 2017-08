SED realiza reunião para assessorar os municípios de Paranaíba e Chapadão do Sul

A Secretaria de Estado de Educação (SED) recebeu, na quarta-feira (23), as equipes técnicas das secretarias municipais de Educação de Paranaíba e Chapadão do Sul para uma reunião de assessoria e orientações sobre diferentes temas. Na ocasião, a equipe de Implementação da Base Nacional Comum Curricular abordou a Base Nacional Comum Curricular, documento normativo de referência nacional obrigatória que orientará a revisão e a elaboração dos currículos nos estados e municípios.

O Núcleo de Educação Infantil tratou sobre as “Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEIs)”, com uma linha histórica desde a Constituição Federal até o Marco Legal para a Primeira Infância e priorizou-se ouvir, atender e apresentar sugestões sobre as demandas mais urgentes do trabalho com a educação infantil nos municípios.

O Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (Neja) apresentou os projetos e programas que são desenvolvidos e acompanhados pelo núcleo, em especial o Curso da Educação de Jovens e Adultos EJA IV e Conectando Saberes, evidenciando a proposta de ensino e metodologia na aplicabilidade das práxis para contribuir na igualdade de oportunidades, inclusão e justiça social.

A Coordenadoria de Políticas Específicas para Educação abordou a Concepção de Educação do Campo, o Referencial Curricular dos Eixos temáticos: Terra-Vida-Trabalho das escolas do Campo da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul – Ensino Médio/Ensino Fundamental, a Matriz Curricular do ensino fundamental e ensino médio, o Calendário escolar, o Tempo Escola/tempo-comunidade e Pedagogia da Alternância.

O Núcleo de Ensino Fundamental explanou sobre concepções de Educação Integral, trazendo panorama legislativo sobre o tema, concepções trazidas pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, bem como apresentando as proposições de Escola da Autoria implantadas pela Rede Estadual de Educação.

A equipe da SED enfatizou a formação continuada aos professores como importante instrumento para reflexão sobre o perfil e competência técnica do profissional para atuar na educação infantil. A reunião para atendimento aos municípios reforça a importância de ações compartilhadas para qualificar a educação no Estado.

