Professores da rede municipal participam de capacitação promovida pela SEMECEL

Terminou na última sexta-feira, dia 25 de agosto, a capacitação para professores da rede municipal de ensino de Paraíso das Águas.

Foram três dias de aulas práticas(oficinas) e aulas teóricas, onde as professoras puderam conhecer diversas atividades lúdicas e técnicas para trabalhar com seus alunos, de forma com que os mesmos consigam interagir e participar ativamente das aulas.

No dia 23, as docentes receberam capacitação sobre alfabetização e letramento; no dia 24 o tema foi panorama autista e no dia 25 as aulas foram sobre ludicidade (contação de história, jogos, entre outros).

A capacitação foi realizada pela Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e reuniu professores de toda a rede municipal.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários