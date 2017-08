Prefeitura de Alcinópolis convida a população para Audiência Pública

O Prefeito Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e em atendi-mento ao contido no parágrafo-único do art. 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e com objetivo de ampliar e aprofundar a Democracia, bem como desenvolver a Cidadania, CONVIDA todas as entidades civis, organizações, sindicatos, associações e a comunidade em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚ-BLICA.

Data: 29 agosto de 2017

Horário: às 8h30

Local: Plenário da Câmara Municipal de Alcinópolis.

Pautas: apresentação e discussão do Projeto de Lei do PPA – Plano Plurianual para o período compreendido entre os exercícios de 2018 a 2021 e do Projeto de Lei da LOA/2018 – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018.

*Assecom PMA

