Prefeitura constrói e reforma pontes de madeira e coloca mata-burros de concreto nas estradas vicinais

A prefeitura de Figueirão, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, vem realizando um excelente trabalho nas estradas vicinais do município, para mantê-las em perfeitas condições de tráfego, visando atender reivindicações de moradores da área rural, e também o escoamento da produção e principalmente a melhoria das linhas de transporte escolar.

Somente neste ano a prefeitura já construiu três (3) pontes de madeira, uma medindo 7,00m sobre o Córrego Água Limpa; uma medindo 9,00m sobre o Córrego Ribeirãozinho, na Região das Três Barras, e uma medindo 8,00m, sobre o Córrego Barreirinho, na Região da Furna da Guanabara, todas com 4m de largura, e já tem mais duas (2) licitadas, uma sobre o Córrego Pontinha, na Região de Santa Tereza e sobre o Córrego Dois Galhos, na Região da Pontinha do Cocho.

Também neste ano a prefeitura já reformou 10 pontes de madeira, nos seguintes locais: ponte de 24,00m sobre o Córrego Jauruzinho, na Região da Furna da Guanabara; ponte de 12,00m sobre o Córrego Três Barras, Região da Macedônia; ponte do Cachimbo, de 11,50m sobre o Córrego Ribeirãozinho, Região da Macedônia; ponte de 4,00m sobre o Córrego Sucuri; ponte de 7,00m sobre o Córrego Barreirinho; ponte de 5,00m sobre o Córrego Barreirão, Região das Três Barras; ponte de 11,20m sobre o Córrego Três Barras, Região das Três Barras; ponte de 8,00m sobre o Córrego do Açude, na Fazenda Santa Vitória (em parceria com o proprietário da fazenda); ponte de 8,00m sobre o Córrego Água Azul, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida (em parceria com o proprietário da fazenda); e ponte de 4,00m sobre o Córrego Água Suja, na Fazenda Sucesso, além de mais duas (2) já em fase de execução.

Recentemente foi concluída a obra de construção de ponte de madeira em vigamento simples de 8 m de comprimento por 4 m de largura, localizada na Região Furna da Guanabara, sobre o Córrego Ribeirinho (fotos).

Há pouco tempo, a Prefeitura contratou uma empresa especializada para construção de 60 mata-burros de concreto armado, já tendo 15 prontos, dos quais seis (6) já foram instalados nas seguintes fazendas: Fazenda Vale das Araras, de Sérgio Farias; Fazenda São Luiz, de Luiz Boldrim; Fazenda Barreirinho, de Valdo Piloto; Fazenda Pérola da Serra, de Dovani Furoni Boldrin; Fazenda Mangabeira, de João de Paula Freitas; e Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, de Nivaldo Stefani e Alcides Luiz.

“Com esse trabalho que estamos realizando, vamos deixando nossas estradas em perfeitas condições de tráfego, com levantamento, patrolamento, cascalhamento, pontes novas e mata-burros de concreto armado, que duram muito mais, ressaltando a realização de trabalhos em regiões onde até então a administração municipal nunca havia estado presente”, falou o secretário de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, Denivan Barbosa.

