PEÃO que faturou R$ 100 mil em Barretos (SP) foi destaque em rodeio de Chapadão do Sul. Alisou Souza competiu no “Rodeio Amigos do Elton Silva”

Grande campeão de montarias em touro da 25ª edição do Rodeio Internacional de Barretos (SP) de Barretos (Alisson de Souza) montou em Chapadão do Sul no último Rodeio promovido pelo vereador Elton Silva. A final foi disputada na noite deste domingo (27) quando o peão alcançou a nota 92,0 ao parar por oito segundos no touro Promotor, um dos mais difíceis e ferozes desta edição. Em todos os rounds do rodeio, que começou a ser disputado na quinta-feira (24), o peão de 24 anos somou 359,75 pontos. Como premiação faturou R$ 100 mill e a vaga para disputar o “The American”, um dos mais importantes rodeios dos Estados Unidos, em fevereiro de 2018.

“VOLTAREI A CHAPADÃO DO SUL” – Logo na manhã de hoje ele enviou um áudio para Elton Silva agradecendo o convite para montar em Chapadão do Sul e adiantou que voltará na próxima edição porque foi muito bem recebido e gostou da cidade. Alisson disse que ganhar em Barretos foi a realização de um sonho de vida. “Eu e o meu irmão (o peão Émerson de Souza) montamos desde criança e sempre quisemos ganhar na Meca dos rodeios. Chegar aqui em 2010 já foi uma vitória, agora sou a pessoa mais feliz”, afirmou. O segundo colocado do Rodeio Internacional foi Rafael Marcelino, de Ribeirão dos Índios (SP), com 356,25 pontos.

