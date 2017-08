Moto Clube comemora aniversário com grande festa

O Moto Clube de Chapadão do Sul, vai realizar no próximo dia 02 (sábado), uma grande festa no CTG, para comemorar o 22º aniversário de sua fundação.

A festa terá a presença de vários motos clubes de outros municípios e será servido um suculento churrasco (Costelão), a partir das 11horas (MS).

A direção comunica que para participar será necessário a aquisição de pulseiras, no valor de R$ 30,00, que já estão à venda na Boca Service. As reservas ou compras podem ser feitas através dos telefones: (67) 999670311 (Bocão).

A festa terá como atrações as bandas: Mochileiros / Gennaro e Dr. Trio.

