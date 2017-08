Geraldo Magela encantou o público durante seu espetáculo em Paraíso das Águas

Muita alegria e diversas gargalhadas marcaram à tarde de ontem, dia 27 de agosto em Paraíso das Águas.

O humorista Geraldo Magela, o Ceguinho, esteve no Salão Paroquial divertindo os presentes, com o espetáculo “O Melhor do Ceguinho”, onde ele fez piadas sobre o universo dos cegos e também sobre as situações que vivencia em seu cotidiano. Magela também fez imitações e brincou com o público presente.

A plateia também pode tirar fotos com o humorista que, se mostrou bastante atencioso com a população paraisense.

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi) assistiu todo o espetáculo acompanhado do vice prefeito Ocesino Alves e dos secretários municipais Ildo Furtado e Daniel Greggio.

“É um privilégio para nossa população poder assistir um show com um humorista do nível do Geraldo Magela. Estamos muito felizes em proporcionar para os munícipes esse espetáculo tão divertido. Quero agradecer aos organizadores do evento, ao comediante Magela e a todo o público presente. Nosso muito obrigado”, mencionou o Prefeito.

O espetáculo de Geraldo Magela foi promovido pela Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

