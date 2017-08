Evento sobre a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente reuniu grande público no Conviver

A Prefeitura de Chapadão do Sul, o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar realizaram um evento com o tema: A Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente na última sexta-feira, 25. O evento iniciou às 13h no Conviver, localizado na Av. Goiás, nº 200.

A ação foi desenvolvida com o objetivo de articular as redes de serviços socioassistenciais e as demais políticas públicas, bem como o Sistema de Garantia de Direitos (Ministério Público, Conselho Tutelar, CMDCA, Vara da Infância e da Juventude, Defensoria Pública e outros), a fim de promovermos atividades e Ações que possibilitem promover a proteção à criança e adolescente e a sensibilização da rede socioassistencial, potencializá-las no tocante a responsabilização e tentar inibir ação do agressor.

Com a presença da secretaria de Assistência Social Maria das Dores, e diversos servidores municipais, principalmente da área da Assistência Social e Saúde, o evento iniciou com apresentação cultural da Patrulha Mirim de Chapadão do Sul.

A Ação que contou a presença de aproximadamente 100 pessoas, teve a palestra sobre o Programa Criança Feliz, com a psicóloga Valéria Lopes; palestra sobre as estatísticas de violação de direitos das crianças e dos adolescentes no território de Chapadão do Sul, com a psicóloga Fabiola Cordova; além da palestra sobre a Lei Bernardo, com a assistente social Edilene de Souza.

Após, foi realizado o debate entre os presentes e o encerramento foi feito com um coffee break.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social parabenizam a todos que participaram da organização pela realização do evento, assim como a participação de toda comunidade que foi fundamental para o sucesso do evento.

