Cursos de Geração de Renda oferecidos pela Secretaria de Assistência Social formam novas profissionais

Assim como em 2016, quando os cursos gratuitos de geração de renda oferecidos pelo Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social formaram dezenas de profissionais, 2017 também ficará marcado pelo investimento na capacitação de novas profissionais. Isso porque 67 mulheres se formaram neste mês de agosto e agora estão qualificadas para prestar serviços de Manicure e Pedicure, Corte e Costura e Artesanato em Biscuit.

Conforme a secretária da pasta e primeira-dama do Município, Áurea Maria Frezarin Rosa, os cursos de Geração de Renda foram oferecidos gratuitamente pelo CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. “São cursos de curta duração que tem como objetivo auxiliar os usuários a estabelecer renda e não serem totalmente dependentes dos serviços oferecidos, tais como auxilio vulnerabilidade, cestas básicas, entre outros”, explica a gestora.

Conforme a coordenadora do CRAS, Miriam Rodrigues Ribeiro, na maioria dos casos, os usuários do sistema SUAS – Sistema Único de Assistência Social – apresentam escolaridade baixa, portanto os cursos foram desenvolvidos para atender tais necessidades.

As qualificações foram ministradas pela professora Vera Lúcia Barbosa que orientou as participantes no Curso de Corte e Costura com carga horária de 86h/aula; a orientadora Maria Madalena de Souza ministrou o curso de Manicure e Pedicure que teve carga horária de 85h/Aula e Selma Cardoso Sousa Urzedo ensinou o Artesanato em Biscuit com carga horária de 48h/aula.