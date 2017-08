Caminhão itinerante de Boas Práticas Agrícolas da Dow AgroSciences chega a Chapadão do Sul. Será a última etapa de Mato Grosso do Sul

A “Expedição da Agricultura para a Vida” levará conhecimento aprofundado para um público tecnicamente qualificado a diversos municípios do país

A Dow AgroSciences, uma das maiores empresas de ciência e tecnologia para o agronegócio do mundo, traz para Chapadão do Sul (MS), de 30 a 31 de agosto, a “Expedição da Agricultura para a Vida”, seu recém-lançado projeto educativo itinerante. O tour teve início em janeiro deste ano no Rio Grande do Sul e passa agora por Mato Grosso do Sul, finalizando sua presença em Chapadão. O caminhão itinerante já esteve em 10 estados do País, incluindo o Mato Grosso do Sul, e seguirá para o Mato Grosso para encerrar a expedição deste ano em Primavera do Leste.

PROFISSIONAIS – “Para este projeto aprofundamos o conteúdo, tornando-o mais robusto e técnico, justamente para atingir um público especialista e qualificado com foco nos quatro pilares que fazem parte das iniciativas de Boas Práticas Agrícolas que são: Manejo de Plantas Daninhas, Manejo Integrado de Pragas, Tecnologia de Aplicação e Segurança do Trabalhador”, comenta Ana Cristina Pinheiro, Coordenadora de Boas Práticas Agrícolas da Dow AgroSciences. “Para isso, contamos com a colaboração de profissionais do meio acadêmico e pesquisadores da companhia, que ministrarão os treinamentos”, complementa.

CONHECIMENTO – Um caminhão de 7 metros de comprimento e 3,5 de largura, com baú 100% adaptado e dividido em ambientes, foi especialmente projetado para montagem de forma rápida, sem precisar de um grande espaço. Os treinamentos serão aplicados com dinamismo e interatividade para grupos de dez pessoas por evento, com duração de quatro horas. Cada tema contará com uma apresentação teórica e três interações práticas que passarão por ambientes visualmente atrativos com jogos interativos nos quais os participantes poderão testar seu conhecimento, de forma lúdica, durante a passagem nas estações do caminhão.

BOAS PRÁTICAS – O investimento em tecnologia e educação está alinhado aos objetivos da empresa que tem como objetivo na importância dos treinamentos para capacitar e disseminar as melhores recomendações por meio de práticas integradas em todas as etapas do processo de cultivo e produção. A “Expedição da Agricultura para a Vida” tem como uma de suas prioridades a disseminação das Boas Práticas Agrícolas, o que reforça o comprometimento da companhia com a sustentabilidade do agronegócio.

Bibliotecas Digitais de Boas Práticas Agrícolas

Para reforçar e ampliar ainda mais todo o trabalho desenvolvido pela Dow AgroSciences em Boas Práticas Agrícolas, a empresa conta também com sua biblioteca digital voltada para o tema. A ideia é levar ao público conhecimento e informações de qualidade sobre os principais pilares que permeiam todo o processo do cultivo. Conteúdos específicos sobre Manejo de Plantas Daninhas, Manejo Integrado de Pragas, Tecnologia de Aplicação e Segurança do Trabalhador estão disponibilizados em ferramentas diversas, como por exemplo, webinars, e-books, artigos, vídeos, entre outros, possibilitando a conectividade e interação de maneira rápida e acessível. Acessem o website Boas Práticas Agrícolas clicando aqui e sigam os perfis no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.

Sobre a Dow AgroSciences

A Dow AgroSciences, com sede em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos, desenvolve soluções inovadoras para a proteção de cultivos e biotecnologia de plantas para atender aos desafios de um mundo em crescimento. A Dow AgroSciences é uma subsidiária em caráter integral da The Dow Chemical Company e obteve um volume de vendas global de US$ 6,2 bilhões em 2016. Saiba mais: www.dowagro.com/pt-br/brasil

Fonte / Fabiana Treu

E-mail: fabiana.treu@inpressnpi.com.br

Comentários