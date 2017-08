Após passar por cirurgia na Santa Casa de Campo Grande, bombeiro militar de Costa Rica está fora de risco

A esposa do soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Costa Rica-MS informou na noite de domingo (27), que ele já realizou a cirurgia e que está fora de risco.

“Os médicos falaram que o fragmento do disco passou bem perto de um nervo que fica próximo do nervo ótico dele, pode ser que comprometa um pouco da visão. Somente hoje é que o médico fará exames para verificar o quanto vai comprometer ou se não haverá esse comprometimento”, explica.

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa, a cirurgia foi complicada e demorada, necessitando do trabalho de cinco especialistas. Ele continua internado na UTI consciente e orientado e sem previsão de ida para o quarto.

O caso ocorreu na manhã de domingo, após a vítima sofrer um acidente doméstico ao ajudar seu amigo em serviço de serralheria. O disco de uma maquita escapou atingindo seu rosto. Devido à gravidade dos ferimentos, o rapaz foi encaminhado de avião para Campo Grande.

O comandante da corporação de Costa Rica, major Aldinei Peres da Silva, ressalta que contaram com apoio de muitas pessoas para que a vida da vítima fosse preservada.

“Agradeço muito ao comandante geral da corporação do estado de Mato Grosso do Sul, ao CBI- Comando de Bombeiros do Interior, a BM5-Asssessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros, ao coordenador de operações e ao CGPA- Coordenaria Geral de Policiamento Aéreo, graças a todos esses protagonistas, o soldado chegou com vida e com possibilidades de realizar a cirurgia para a retirada do objeto”.

O major ainda enfatizou que está disponível para ajudar a família no que for preciso.

