ATENÇÃO: Carteira com cheques e cartões bancários são furtados em Chapadão do Sul

Foi furtado na noite do último sábado (26) dentro de uma camionete que estava estacionada na avenida Oito em frente ao Barzinho Oriental uma carteira com folhas de cheques e também cartões bancários.

Os cheques furtados são cinco folhas em branco com a numeração delas do N°156 ao 160 do Banco Sicredi em nome de Leidja Maria da Silva. Uma folha preenchida no valor de R$1.600,00 Cheque Sicredi número da Folha 1485 em nome de Centro Automotivo Car Wash.

Os três cartões são do Banco Sicredi, Caixa Econômica e Bradesco em nome de Leidja Maria da Silva.

O comunicado alerta para as pessoas ficarem atendo ser alguém tentar utilizar esses cheques em algum comercio.

Se alguém tiver alguma informação entrar em contado com a Policia Militar ou no Celular (67) 9.8406-0146.

Comentários