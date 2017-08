Alcinópolis emociona público durante Encontro de Bandas em Rio Negro

No ultimo sábado (26), a Banda Musical Iulle Martins Rezende, de Alcinópolis, emocionou mais uma vez o público em sua apresentação. A participação desta vez foi no Encontro de Bandas do município de Rio Negro, no Centro Esportivo José Cardoso Ferreira, com a participação de seis corporações.

A Banda de Alcinópolis tocou Seleção Sertaneja Raiz e Sertanejo Universitário, além do hit Despacito. Segundo o maestro Jackson Oliveira, a participação no encontro foi gratificante e um grande incentivo para os músicos. “No decorrer do ano os ensaios se tornam rotina e quando os alunos participam de um evento desta dimensão ficam muito mais estimulados, acontecendo assim o crescimento na corporação,” explicou o maestro.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva e a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, são grandes incentivadores da Banda Musical de Alcinópolis e se orgulham a cada apresentação. “ Na medida do possível estaremos sempre apoiando a Banda nas viagens e investindo em material e infraestrutura”, garantiu o prefeito.

Nathalia Barbosa

