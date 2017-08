8º Fetran MS inicia nesta segunda-feira, 28, em Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação convidam toda população para participar nesta segunda-feira, 28, o 8º Fetran-MS, que inicia às 19h30 no Conviver. O evento também acontecerá durante toda a terça-feira, 29, no Conviver.

O Fetran é um projeto do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e parceiros que visa promover o devido cumprimento ao princípio da legalidade, atendendo a competência prevista no artigo 20, incisos VIII e IX c/c artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre a Educação para o Trânsito, através da realização do Festival Estudantil de Trânsito, Fetran.

Conforme a LDB, o ensino proposto deve objetivar a formação básica para a cidadania, sendo que a escola dê condições para que o aluno possa ter: desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e formação de valores e atitudes.

Assim sendo, pautado nesses pressupostos, o Fetran-MS, busca por meio das artes cênicas, estimular a criatividade e a interdisciplinaridade, abordando questões como: segurança, cidadania, respeito, saúde pública, meio ambiente, coletividade, acessibilidade, entre outros.

O festival destina-se a estudantes regularmente matriculados no sistema regular de ensino, das escolas públicas e privadas, bem como das modalidades EJA e Profissional.