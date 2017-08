Soldado Corpo Bombeiros de Costa Rica sofre grave acidente

O soldado do Corpo de Bombeiros E.P.G.B., de 29 anos, sofreu um grave acidente na manhã deste domingo (27), em Costa Rica, região norte de Mato Grosso do Sul.

A vítima ajudava em serviço de serralheria numa lanchonete quando o disco de uma maquita se soltou e foi em direção ao seu rosto, cravando na testa e nariz.

Ele foi socorrido por colegas e levado para a Fundação Hospitalar, onde foi transferido de suporte aéreo (helicóptero) para ser a Campo Grande.

As primeiras informações são de que o soldado tenha sofrido traumatismo. Apesar da gravidade, seu estado é considerado estável. Ele continua com o disco cravado no rosto. O objeto só deve ser removido na capital, durante cirurgia.

Esse acidente alerta usuários de ferramentas a fazerem a revisão, sempre, antes do uso.

sheila sorato – ediçaoms

