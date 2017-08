Fundação Chapadão comemora hoje 20 anos da sua criação

Há exatamente 20 anos, 27 de agosto de 1997, que um grupo de produtores brilhantes montaram a nossa instituição de pesquisa da região dos Chapadões.

Objetivos:

Efetuar estudos, pesquisas e experimentações no campo da Fitotecnia, Ecologia, Química, Engenharia, Economia e Administração Rural. Nutrição, Alimentação, Patologia, Biologia e seus ramos, tais como: a reprodução genética.

Efetuar estudos pesquisas e experimentação à introdução, adaptação e desenvolvimento de Insumos, máquinas e implementos agropecuários industriais.

Promover a divulgação dos dados técnicos e científicos obtidos através das atividades desenvolvidas.

Conjugar esforços para obtenção de recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros nos campos de programação, execução e divulgação das tecnologias existentes e das que forem desenvolvidas.

Planejar e assessorar a implantação de programas agropecuários, em áreas ecológicas através de um melhor aproveitamento dos recursos naturais nelas existentes.

Cooperar com as entidades publicas ou privadas na solução de problemas agropecuários, valendo no sentido de evitar gastos proveniente da duplicação de esforços.

Realizar convênios ou contratos e articular-se, pela forma conveniente, com órgãos ou entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a colaboração e desenvolvimento de trabalhos de interesse mutuo.

Missão:

“Desenvolvimento Técnico Científico Voltado ao Incremento da Produção Agropecuária”.

Visão:

“Ser Reconhecida como a Principal Empresa de Pesquisa, Difusão e Inovação (PD&I) para a Agropecuária da Região dos Chapadões”.

Investimento:

“O nosso maior investimento é investir em pessoas e em conhecimento”.

