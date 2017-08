Faleceu o pioneiro João do Rádio

Faleceu na tarde deste domingo, 27 de agosto, o pioneiro de Chapadão do Sul, João Carlos Otero, o João do Rádio, 69 anos.

João estava em Aparecida do Taboado e quando caminhava pelas ruas daquela cidade, onde morou antes de chegar a Chapadão do Sul foi abordado por dois homens de rua que lhe pediram dinheiro. João deu 10 reais e exigiram mais, quando passou mal, foi encaminhado para o Hospital, mas acabou falecendo.

João do Rádio deixa três filhos, entre eles, Aguinaldo da Agetel e Cíntia Bortoloti, da Copema e Odinei, todos moradores de Chapadão do Sul.

Agnaldo disse que o corpo do pai deverá ser transladado para Chapadão do Sul, onde deverá ser velado e sepultado nesta segunda-feira (28). Ele era técnico em eletro eletrônico. O primeiro da área na cidade, considerado mais um dos pioneiros de Chapadão do Sul, onde chegou com a sua família em 1.988.

