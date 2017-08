Caminhonete capota após bater em carro na rua dos Periquitos

Uma pessoa ficou ferida em um acidente ocorrido na rua dos Periquitos com a rua Pardal, no Bairro Espanada II, em Chapadão do Sul, numa colisão que envolveu um Fiat Fiorina e uma Chevrolet S-10, ocorrido no final desta tarde.

Com a colisão a caminhonete S-10, acabou capotando ficando sobre o Fiat.

Segundo apurou no local, a colisão ocorreu quando o motorista da S-10, Picolotto, que trafegava pela rua dos Pardais, entrou no cruzamento e foi atingido lateralmente pelo Fiat Fiorina, que descia pela a rua Periquitos. O Fiat pertence a churrascaria Chapadão e tinha como condutor Paulo Rogério.

O Condutor do Fiat, sofreu lesões na face e braço e o condutor da S-10, apenas um arranhão no braço.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao hospital municipal.

A polícia militar esteve no local para realização do BO

