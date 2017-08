Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Período em que fará novos relacionamentos, mas, encontrará poucas pessoas que o compreenderão. Entretanto, terá sucesso em novas empresas, nas especulações e nos negócios de vulto. Lucros inesperados.

TOURO – Período em que deverá tomar cuidado com estranhos, novas amizades, vizinhos e pessoas que não são de sua inteira confiança. Só viaje se for de muita necessidade. Cuide da sua saúde e evite excessos.

GÊMEOS – Todo cuidado será pouco, neste momento. Tome cuidado com fogo com eletricidade e com o excesso de velocidade ao dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que não conhece.

CÂNCER – Será melhor se precaver contra perigos de acidentes, relacionados com água e produtos químicos, de modo geral. Cuide da saúde e evite atos que possam afetá-lo moralmente. Sucesso, todavia, em investigações e pesquisas.

LEÃO – Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto de mercúrio em seu horóscopo. Cuide, todavia, da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

VIRGEM – Um novo estímulo e visão poderão alterar o roteiro dos acontecimentos desta fase passando a lhe proporcionar mais amplas possibilidades de êxito. Você está vivendo um bom período. Deixe que seu entusiasmo se fortaleça cada vez mais.

LIBRA – Agora será você duplamente beneficiado no plano social, pois terá as melhores influências que poderia esperar. Uma notícia vinda por correio, por telefone ou por qualquer outro meio de comunicação, o deixará muito contente, muito otimista.

ESCORPIÃO – Novos planos para a sua elevação de cargo, de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades.

SAGITÁRIO – Disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não se descuide.

CAPRICÓRNIO – Alguma prudência será bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de perder em pequenos negócios. Pode tratar de assuntos importantes. Saúde, dinheiro e amor sob-bons fluxos astrais.

AQUÁRIO – Sua probabilidade de êxito material será aumentada nesta fase. Por outro lado, deverá prosperar no campo profissional e social e poderá conseguir o que pretende na vida artística. Bom para iniciar novos contatos sociais.

PEIXES – Supere o seu mau humor, que evitará questões, que poderiam terminar em sérios atritos. Evite, pois, estes atritos, porque muitas serão suas chances de sucesso, nesta fase no campo profissional.

