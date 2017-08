Chapadão do Céu foi contemplado com 100 casas e R$ 1,5 milhão do Programa Goiás na Frente

Chapadão do Céu foi contemplado com 100 casas populares e mais R$ 1,5 milhão de reais para serem aplicados em infraestrutura no município.

O vice-governador e coordenador do programa, Goiás na Frente, José Eliton, esteve na cidade de Chapadão do Céu, onde ao lado do prefeito Rogério Graxa, assinou a liberação do convênio, do Programa Goiás na Frente.

O Prefeito Rogério Graxa no ato da assinatura do convênio, afirmou que, R$ 1 milhão para obras de recapeamento asfáltica, bem como aditivo de R$ 500 mil em galerias pluviais, para absorver toda a demanda dos setores, Acalanto, Terra Nova, Ipês e Nova Esperança.

Habitação

Serão investidos mais de R$ 5 milhões na construção de 100 casas, através da Secretária da AGEHAB, em parceria com o município de Chapadão do Céu. O convênio prevê que administração municipal terá a incumbência da cedência dos terrenos e dos trâmites burocráticos.

A assinatura do convênio realizada no Centro do Idoso, com a presença de deputados estaduais, Eliane Pinheiro, Carlos Cabral, Lissauer, secretário estadual de habitação João Gomes, prefeito de Jatai Vinicius, vereadores, secretários municipais e população.

Na oportunidade o prefeito municipal Rogério Graxa, agradeceu ao governo do estado pelo convênio e lembrou que desde que assumiu o governo do estado, o governador Marconi Perillo tem reconhecido as necessidades de Chapadão do Céu e tem trabalhado muito para ajudar no desenvolvimento do município.

O vice-governador agradeceu a presença de todos presentes, enalteceu o trabalho do prefeito Rogério Graxa, afirmando que é um exemplo de administração para todo estado de Goiás, que trabalha com muita determinação em seu município, tornando uma referência no estado como gestor público.

Falou sobre o Programa, que envolve um montando de R$ 9 bilhões de reais, com o objetivo de fazer com que o estado de Goiás, seja preparado para um novo salto no desenvolvimento, atendendo o novo perfil estabelecido pelo governador Marconi, numa transformação profundo para atende todas as políticas públicas do estado, beneficiando todos os municípios.

“Enquanto o Brasil inteiro está parado, Goiás está realizando o maior programa de investimento no País” afirmou o vice-governador.

