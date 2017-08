Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Elvira se despede da companhia de teatro. Hércules se declara para Germana. Wolfgang conta para Diara que Greta está falida e pede que ela não fale nada para Ferdinando. Severino revela a Libério que sabe de toda a sua história. O navio pirata encontra o navio negreiro, e Cecília afirma que participará da invasão. Jacira incentiva Piatã a enfrentar seus medos. Domitila pede que Francisco entregue sua carta para Dom Pedro. Greta confessa a Ferdinando que mentiu para ele. Germana decide ir atrás da trupe de teatro e Licurgo fica furioso. Elvira decide contar a verdade sobre seu casamento com Joaquim. Domitila se emociona ao reencontrar os filhos. Cecília revela a invasão dos piratas e inicia o embate com a tripulação.

PEGA PEGA

Sabine manda Cristóvão encontrá-la na suíte de Dom. Luíza diz a Douglas que descobrirá o que realmente aconteceu no acidente de Mirella. Mônica tenta seduzir Malagueta. Dílson fica chateado com a resistência de Madalena em aceitar a ajuda de Dom. Sabine avisa a Cristóvão que não permitirá que ele estrague a educação que deu a Dom. Timóteo convoca Canivete para procurar o documento na casa de Arlete. Timóteo convida Prazeres para ir ao cinema. Madalena conta para Lígia que Dom é seu filho. Pedrinho adoece e pede Nelito para dar aula em seu lugar. Mônica se apresenta como Catarina a Douglas e consegue o emprego de camareira. Mônica mente para Sandra Helena. Cíntia consegue um emprego para Júlio na frente do hotel. Antônia não gosta de ver Júlio com Cíntia no bar. Luíza pede a ajuda de Antônia para desvendar o acidente de Mirella. Júlio pergunta a Arlete o motivo de ela tê-lo abandonado.

A FORÇA DO QUERER

Irene rouba o carro de Eugênio. Zeca recebe uma mensagem de Ritinha e tem um pressentimento. Abel e Nazaré se preocupam com Zeca. Silvana afirma para Eurico que se internará em uma clínica de reabilitação, e os dois se beijam. Caio repara que Irene resgatou os brincos perdidos em sua casa e comenta com Leila. Bibiprovoca Caio com uma declaração de amor a Rubinho. Aurora exige que Bibi leve Dedé de volta para sua casa. Caio e Eurico acompanham Silvana até a clínica. Eugênio se desespera ao não encontrar a chave reserva de seu carro, e Irene comemora. Dantas confronta Mira. Silvana furta o talão de cheques de Dantas. Ritinha conta para Joyce que viu Eugênio pegar um táxi para ir ao trabalho. Ivana anuncia que precisa conversar com a família. Irene devolve a chave do carro de Eugênio a Joyce.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITES

Onur surpreende Sherazade ao concordar em terminar o relacionamento. Bennu está triste porque Kerem tentou silenciá-la. Kerem tenta encontrar seu pai biológico. Arzu, que age como irmã de Burçu e Buket, também apoia Ali Kemal. Sherazade fica arrasada ao ver o que acontece no hospital. Handan está chateada com Feride e toma uma decisão surpreendente. Sherazade assusta a todos.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários