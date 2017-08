Zona Eleitoral não será mais fechada Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece o empenho de toda população e de toda classe política que esteve empenhada para a permanência da 48ª Zona Eleitoral em Chapadão do Sul.

Com a decisão, não existe a possibilidade de os munícipes terem que se deslocar a outras cidades para utilizarem dos serviços prestados pelo TRE-MS, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul.

Como anunciado pelo prefeito João Carlos Krug no dia 19 de junho, após reunião na Assomasul, com prefeitos e deputados, onde os deputados garantiram ao prefeito que a zonal eleitoral sul-chapadense não seria encerrada.

Vale ressaltar, que todos que moram a mais de três meses em Chapadão do Sul devem fazer o cadastro do título no município. Jovens com mais de 16 anos, também podem fazer o título de eleitor.

A 48ª Zona Eleitoral, de Chapadão do Sul, está localizada na Av. Mato Grosso do Sul, nº 395, Bairro Parque União, e atualmente tem um eleitorado de 15.368, com cinco locais de votação e 56 seções. O juiz eleitoral de Chapadão do Sul é o Dr. Silvio Cézar Prado, a promotora é a Fernanda Proença de Azambuja e a chefe do Cartório é Valéria Dani Soares Ortiz. Com a junção de Paraiso das Águas a Chapadão do Sul, a 48ª Zona contará com 19.597 eleitores.

Mais informações sobre a decisão, podem ser vistas no site do TRE-MS.

*Assecom PMCS

