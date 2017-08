Prefeitura de Chapadão do Sul instala placas alertando motoristas para presença de ciclistas nas rodovias

Visando a conscientização no trânsito, principalmente para os maiores cuidarem dos menores, como indica o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, a Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, está implantando placas de advertência nas rodovias informando a presença de ciclistas.

No total, serão colocadas seis placas que tem os seguintes dizeres: “Cuidado, Ciclistas ao longo da Rodovia”. As primeiras foram colocadas na MS-306, e as próximas serão postas na BR-060, mas ainda falta a autorização do DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

A ação tem como objetivo alertar os condutores de veículos a terem mais atenção no grande trafego de ciclistas que existe em Chapadão do Sul.

Para mais informações ou dúvidas o contato com o Demutran pode ser realizado através do telefone (67) 3562-6656. O departamento está localizado na Rua 13, nº 765.

Comentários