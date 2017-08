Motociclista morre ao colidir na traseira de carreta estacionada, em Alcinópolis

Na noite de quinta-feira (25), a Polícia de Alcinópolis foi solicitada para atender uma ocorrência de trânsito na Avenida Joaquim Pereira Franca, da qual uma pessoa veio a óbito.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram no local, encontraram o pedreiro Anízio Pereira Nogueira, de 42 anos, caído no chão ao lado da sua motocicleta Honda/Bros 150, com placa de Alcinópolis-MS.

Testemunhas informaram que o Anízio colidiu na traseira da carreta reboque, atrelado a um Scania, com placa de Naviraí-MS, que estava parada

A equipe médica do Hospital Municipal chegou logo após os policiais, onde verificou que a vítima estava já sem sinais vitais.

O proprietário da carreta, Célio Rodrigo Souza Marinho, de 33 anos, afirmou aos militares que estacionou seu veículo próximo ao Hotel Nunes e estava dormindo no interior da cabine, quando sentiu seu caminhão balançar.

Ao descer, visualizou a motocicleta caída ao lado da carreta, e já presenciou a chegada de populares. Temendo por sua integridade física, retornou para dentro do veículo, saindo apenas com a chegada da GUPM.

O local foi isolado até a chegada dos peritos. O corpo da vítima foi encaminhado para Coxim-MS para providencias legais.

A motocicleta foi liberada para familiares da vítima e o caminhão entregue ao condutor.

As autoridades estão investigando o que poderia ter levado o motociclista a colidir com o caminhão parado.

Essa ocorrência contou com o apoio do Cabo Luiz César Ferreira de Melo e do Soldado João Batista Souza do Nascimento.

Fonte: MS Todo Dia

Comentários