Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Evolução da mente está previsto para você nos próximos dias. Evite precipitações ao realizar negócios e tome cuidado com acidentes e com a saúde. Lute para não se inibir ou se sentir inferiorizado, principalmente em relação à pessoa amada.

TOURO – Período indicado para iniciar a melhoria da aparência de sua casa, tais como nova decoração e reformas. Fará ótimas amizades, mas não confie demais em estranhos. Sucesso junto ao sexo oposto.

GÊMEOS – O período será um tanto ou quanto complicado para você. Mas, tudo acabará se resolvendo. Conseguirá progredir no trabalho e será bem sucedido. Êxito profissional e boa saúde.

CÂNCER – Fase em que terá muita paz íntima e que deverá colaborar decisivamente na solução de seus problemas financeiros e profissionais. Á vida amorosa trará satisfação e muitas alegrias. Melhora da saúde.

LEÃO – Ótimo período para tratar de questões financeiras, profissionais e associativas. Fluxo benéfico para os exames, os concursos, os testes vocacionais e os assuntos amorosos.

VIRGEM – Negativa fase astral para mudanças de emprego, atividades ou de residência. Tendência à depressão psíquica o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos.

LIBRA – Fase de aumento da energia física e da confiança. A vida profissional começará a se estabilizar, mas logo terá de sofrer alterações. Pequenos problemas com negócios. Confusão e subjetividade na sua maneira de pensar.

ESCORPIÃO – Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para você. Cuide também da saúde, da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto a gastar a esmo. Ótimo aos estudos, pesquisas e investigações.

SAGITÁRIO – êxito e sucesso em todas as coisas que empreender, principalmente no trabalho. O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde e as relações sociais. Atividades no trabalho que estavam se desenvolvendo diminuirão seu ritmo.

CAPRICÓRNIO – Dificuldades na vida doméstica podem ser esperadas nesta fase. Período de maior isolamento, mas, favorável para a meditação e o contato com aspectos profundos de seu psiquismo.

AQUÁRIO – O excesso de desconfiança, quanto o excesso de confiança, pode ser prejudicial. Saiba que, no íntimo, todos querem ser bons em alguma coisa. Um desconhecido procurará ajudá-lo de alguma maneira.

PEIXES – Quanto mais procurar trabalhar com otimismo, melhores serão suas chances neste momento. Excelente às novas associações e aos negócios comerciais. Ideal para o amor. Receberá boas notícias.

Comentários