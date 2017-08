Goiás: PM impede roubo de gado em fazenda no município de Serranópolis

Por volta das 00hs desta quinta-feira (24), após receber denuncia de uma movimentação estranha na fazenda Vista Alegre de propriedade da Sra. Norma, a 25 quilômetros de Serranópolis, a equipe de serviço RP 9514 Sgt. Nunes e Cb. Pereira, deslocaram até o local, e após averiguar visualizou um caminhão gaiola próximo encostado no embarcador, momento em que Sgt. Nunes solicitou apoio via fone, sendo apoiado pelos Policiais Sgt. Dos Reis, Cb. Dalmy e José Marques Escrivão de Policia Civil.

Ao perceber a Presença da Polícia, foi possível visualizar pelo menos dois indivíduos autores, evadindo a pé, rumo a mata fechada, os policiais realizaram o cerco Policial até o amanhecer, porém após entrarem na mata não obtiveram êxito na localização dos suspeitos.

No local foi deixado abandonado um caminhão carregado com algumas cabeças de gado Nelore, diante do fato os animais foram desembarcados e liberados no pasto, na sequência os policiais conduziram o caminhão ao Plantão da Delegacia de Polícia para medidas cabíveis.

Ainda na DP, após checar dados do proprietário legal do Caminhão, foi constatado três Mandado de Prisão aberto em desfavor do proprietário.

