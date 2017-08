Costa Rica: Secretaria une educação e cultura para ensinar e entreter alunos da Rede Pública de Ensino

Com apoio do Governo de Costa Rica – MS, a SEMED – Secretaria Municipal de Educação – realizou no sábado, 19 de agosto de 2017, os Jogos Culturais que contou com a participação de aproximadamente 200 alunos da Rede Pública de Ensino.

Os Jogos Culturais foram disputados nas modalidades de Bets, Pipa e Queimada. De acordo com a secretária de Educação Professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, a atividade reuniu seis escolas da Rede Estadual e Municipal de Ensino.

“Realizamos essa ação com o objetivo de unir educação e cultura para ensinar e entreter nossos alunos. Ao fazermos a promoção das tradições culturais e a integração da família buscamos envolver os pais e filhos em atividades recreativas de lazer”, enfatiza a gestora.

Foto: Francisco Junior – ASSECOM/PMCR

