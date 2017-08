Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tato se entristece e deixa a lanchonete de Roney. Tina e Anderson decidem dar um tempo. Tina envia uma mensagem para Anderson em japonês. Guto se surpreende ao ver Benê chegar para o ensaio da banda. Deco afirma a Keyla e Roney que deseja registrar Tonico em seu nome. Tato sofre e K2 tenta consolá-lo. Ellen descobre que Fio é professor de dança de salão de Das Dores. Noboru aconselha Tina a não desistir de sua paixão por Anderson. Benê questiona Guto sobre a relação dos dois. Ellen e Fio se beijam. Keyla vê Tato beijar K2.

NOVO MUNDO

Sebastião acusa Chalaça de ser cúmplice de Dom João, e Dom Pedro o questiona. Wolfgang pergunta a Greta sobre a morte de seu marido. Chalaça confirma a existência de um filho ilegítimo de Dom João, e Sebastião afirma que ele deve ser o verdadeiro Príncipe Regente do Brasil. Thomas conspira contra Dom Pedro com os políticos na festa. Greta garante a Wolfgang que não matou seu marido. Elvira procura por Hugo na taberna. Hugo revela sua suposta história para Dom Pedro. Leopoldina expulsa Thomas do palácio. Joaquim leva Amália ao palácio. Greta afirma que não deixará Wolfgang contar o que sabe sobre ela para Ferdinando. Licurgo, Germana e Elvira se surpreendem com a notícia de que Hugo é filho de Dom João. Domitila escreve uma carta para Dom Pedro. Germana desconfia quando Elvira diz que se casará com Hugo. Amália chega ao palácio.

PEGA PEGA

Dom avisa a Sabine que ela sempre será sua mãe. Malagueta tenta tranquilizar Agnaldo. Adriano pergunta a Sabine quando ela revelará a Dom sobre seu estado de saúde. Prazeres mostra a casa para Timóteo. Sergio entrega a Luíza o processo do acidente de Mirella. Prazeres avisa a Júlio que está fazendo o curso com Pedrinho. Pedrinho não aceita as desculpas de Júlio e humilha o garçom. Malagueta avisa a Mônica que ela terá que sair de sua casa e propõe arrumar um emprego no Carioca Palace. Pedrinho e Arlete discutem. Antônia diz a Domênico que gosta dele como amiga. Domênico pede a Júlio que fique longe de Antônia. Malagueta dá a documentação falsa a Mônica e manda ela se apresentar a Douglas para o emprego. Luíza diz a Douglas que alguém furtou as fotos do processo de Mirella.

A FORÇA DO QUERER

Ivana não consegue contar a Joyce e Eugênio sobre sua transição e diz a Simone que se afastará de casa por um tempo. Silvana disfarça seu jogo no computador para Simone. Ivana se abriga na casa de Nonato. Bibi pede que Rubinho retire as acusações contra Zeca. Cibele promete a Ruy que descobrirá o que Ivana está tomando. Ivana conversa com Nonato sobre seu amor por Cláudio. Edinalva elogia Abel. Jeiza desconfia do comportamento de Zeca, que lembra de Ritinha. Silvana proíbe Nonato de pegar os pertences de Eurico de sua casa. Zu questiona Ritinha se ela está traindo Ruy com Zeca. Irene invade o carro de Eugênio.

OS DIAS ERAM ASSIM

Renato se preocupa com a demora de Alice. Gustavo descobre que é o pai do filho que Rimena espera. Vitor sai de casa com Alice dopada. Kiki se irrita ao saber que Cora proibiu os netos de entrarem no quarto de Nanda. Renato liga para saber de Alice. Vitor leva Alice para o sítio de Amaral. Rimena se preocupa com os sentimentos de Gustavo. Ernesto vai com Mascarenhas e Gustavo ao terreno da construtora em Maricá. Amaral aplica uma injeção em Alice, que dorme. Toni insiste para Caíque conversar com Domingos. Nanda se preocupa com Alice. Cora sente medo de Vitor. Vitor avisa a Kiki que internou Alice e ela exige notícias da filha. Cora termina o romance com Amaral. Ernesto, Gustavo e Cátia invadem o terreno da construtora para impedir a destruição do cemitério clandestino. Renato vai à casa de Kiki e se desespera ao saber do desaparecimento de Alice.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Rosália diz a Frida que não quer prejudicá-la, pois é sua filha, mas que se ela continuar se negando a falar com ela vai voltar à mansão, e desta vez para contar o que sabe. Depois, Rosália procura o padre Jesus, confessa que é a mãe de Frida e que sua filha e Maciel trocaram os bebês na maternidade. Ela também diz que Fernandinho é filho de Otávio e Ana Cristina, enquanto João Manuel é filho de Frida e Maciel. O padre Jesus diz a Rosália que ela precisa convencer Frida para que devolva Fernandinho para Ana Cristina. Otávio pergunta a dona Josefa se ela sabe o que Rosália veio conversar com Frida. Ela responde que não quis perguntar por que ela estava muito alterada. Maciel proíbe Maria Madalena de voltar a mansão dos Vila Real enquanto Rogério estiver hospedado lá. Ana Cristina diz a Juliana que se ela realmente ama o Gabriel não deve afastá-lo de sua vida, pois mais tarde poderá se arrepender. Rosália pede que Frida pense no crime que cometeu e devolva o filho a Ana Cristina, pois caso contrário, ela contará toda a verdade ao Otávio. Rosália pede também que confie nela, pois é sua mãe. Otávio chega e ouve o final da conversa. Frida nega e pergunta ao marido como ele pode acreditar que uma mulher como aquela pode ser sua mãe. Ela sai correndo, mas volta em seguida com medo que Rosália diga a verdade a Otávio. Frida finge estar arrependida e abraça a mãe. Depois explica que Maciel é o único responsável pela troca de bebês e que se ela comentar alguma coisa ele iria para a cadeia. Juliana encontra Gabriel todo machucado e pergunta o que aconteceu. Ele confessa que é um lutador profissional, que já esteve na cadeia por ter matado um homem e que não conhece outra maneira de ganhar a vida.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Maria afirma que em breve estarão juntos e nada poderá separá-los. Montserrat vê Maria vestida como se fosse ela e a acusa de usar o mesmo disfarce quando matou Sandro. Adolfo chega e entra em luta corporal com Maria para tirar a arma. Maria reage e diz que se for pega pela polícia vai dizer que ele é o Escorpião. Adolfo diz que, além de ter a arma que usou para matar Sandro, ele tem uma declaração que a culpa pelo crime e não hesitará em entregá-la para a polícia. Macário diz a Alessandro que quer fazer um teste de paternidade para saber se Kevin é seu filho. Marta se apresenta para Renato como secretária de Ezequiel e lhe entrega um envelope. Ela explica que Ezequiel pediu que o entregasse a Demétrio depois de sua morte.

CARINHA DE ANJO

André contrata Diana e explica que ela só poderá folgar durante a semana. Dulce Maria conversa com a Madre Superiora e diz que acha que Cecília e Gustavo precisam de um empurrão para ficarem juntos. A carinha de anjo pede auxílio para a religiosa, que diz não poder fazer nada quanto a isso. Madre Superiora e Inácio mostram todas as instalações do internato religioso para o Padre Fábio de Melo no dia seguinte. Haydee muda o visual para aparecer mais jovem. Noemia tenta falar com Haydee, mas as duas não se entendem. Verônica avisa que Noemia insiste para que a reunião seja na piscina e que Gustavo e Cristóvão vão de roupa de banho. Gustavo diz que levará Dulce Maria e Verônica e se oferece para fazer companhia para Cristóvão. Padre Fábio de Melo vai até a casa de Diana e Inácio para tomar café e conhece a família. Mais tarde, o Padre pergunta se a Madre Superiora autoriza que ele grave um videoclipe no internato com participação da noviça Fabiana. Madre Superiora fica feliz e autoriza a filmagem. Fabiana fica feliz com o convite e desmaia de alegria.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Ali Kemal quer se divorciar de Fusun. Todos ficarão surpresos com o que acontece no jantar na casa de Feride. Kerem entra em depressão após descobrir que Seval não é sua mãe biológica. Seval fica muito triste. Onur tenta reconquistar Sherazade. Fusun não quer desistir da guarda de suas filhas. Arzu apoia Buket e Burçu que sentem falta de sua mãe. Kerem toma uma decisão que vai mudar sua vida. Ali Kemal e Yaman brigam em frente à casa de Onur.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Apuki chama Num até a sua casa e diz que retornará ao trabalho nas obras. Ele ordena a Num que não permita que os escravos comentem sobre o dia em que ele foi punido. Num assente e diz que Moisés já deu a ordem para punir quem desrespeitá-lo. Tuya dá uma bronca em Ramsés e diz que ele precisa amadurecer. Seti pergunta por Ramsés e Tuya acoberta a farra do filho, dizendo que ele não passou bem à noite. Yunet arma um plano e diz para Hur que a princesa Henutmire está encantada por ele, deixando-o pasmo. Moisés se enrola durante conversa com o rei e acaba entregando a bebedeira de Ramsés. Seti fica furioso e condena Tuya por acobertar as armações de Ramsés. Leila sugere a Uri um jantar a dois e o deixa bastante animado. Seti desconta toda sua fúria em Ramsés e o condena por sua falta de responsabilidade. Ramsés diz a Moisés que está preocupado com a punição que Seti ameaçou lhe dar. Miriã diz a Joquebede que Anrão ficará chocado ao descobrir que Moisés virou o príncipe do Egito. Seti dá ordens para que Disebek descubra quem acompanhou Ramsés à Casa de Senet. Ramsés se arrepende da sua aventura noturna e diz a Moisés que irá pedir desculpas para Nefertari. Anrão confessa a Num que está com medo de reencontrar Joquebede após tantos anos. Num o consola e diz que Joquebede o ama como antes. Bezalel pega por engano o pote de creme de Yunet e o coloca junto de seus brinquedos. Yunet dá falta do pote e fica irada, dizendo a Henutmire que alguém lhe roubou. Bezalel fica apavorado e deixa o pote em um dos cantos do palácio. Gahiji fica curioso ao encontrá-lo e o pega para si, sem saber que pertence a Yunet. Ramsés tenta se justificar para Nefertari e diz que as mulheres com quem dormiu não significaram nada. Anrão não consegue esconder a emoção que sente diante de Arão e acaba confessando que é seu pai.

BELAVENTURA

Leocádia pede à Brione que ouça seu pai e tenha paciência com ele. Severo conversa com Marion e diz que visita o castelo o tempo suficiente para saber que ela o traiu. Severo dá um tapa em Marion. Enrico pede à Pietra que seja sua dama e os dois se beijam carinhosamente. Jacques pede a Elia que diga à Lizabeta que esqueça tudo o que aconteceu entre eles. Enrico quer que Pietra fique no castelo sob sua proteção, mas ela hesita com medo de Cedric. Páris está radiante diante de Matriona e Quixote, pois irá se casar com Carmona. Páris pede a Quixote que venda seu vinho mais barato para o dia do seu casamento. Matriona fica irritada. Tácitus chega e dá os pêsames a Páris. Daros e Gregor conversam sobre a desconfiança de Tácitus a respeito dos saques de mercadorias. Fubaldo fica atento a conversa. Otoniel conversa com Mistral e Cedric e diz que não pode colocar Enrico em perigo e que Pietra precisa ter portas abertas no castelo. Otoniel diz que tem algo mais importante a agilizar: a execução de Jacques. Cedric se surpreende. Lizabeta não aceita se afastar de Jacques. Jacques grita por ajuda para que o tirem dali. Biniek se aproxima encapuzado e diz que está ali para ajudá-lo. Enrico chega com Pietra ao castelo. Otoniel entra e eles se surpreendem. Otoniel mostra a flecha no trono. Enrico diz que o castelo está vulnerável. Otoniel interrompe e diz que a coroa precisa saber que há um herdeiro firme e que seu primeiro ato público será comandar a execução de Jacques. Enrico se espanta.

O RICO E LAZARO

Madai procura Daniel e avisa que os sábios desejam lhe falar algo. Elga fala de seu desejo em casar com Fassur e seus familiares a criticam. Ela pede para não comentarem com Zac. Sammu-Ramat fala do ritual com Nebuzaradã. Mesaque e Sadraque dizem a Daniel que partirão da Babilônia com suas esposas. Sammu-Ramat agradece pela ajuda de Mesaque. Shamiran se prepara para ter o filho em um lugar mais seguro que o palácio. Amitis diz que Evil precisa ser forte durante a ausência do rei. Os anos vão passando e Nabucodonosor ganha pelos e se parece cada vez mais com um animal. Joana cuida de pessoas carentes. Malca presenteia Elga. Joana não dá muita atenção para Zac. Hurzabum e Amitis observam Nabucodonosor comendo como um bicho. Shamir e Tamir brincam com os filhos. Elga gosta do clima entre Zac e Malca. Hurzabum toca para acalmar o rei. Grávida, Lia recebe o carinho de Daniel. Mais velho e acabado, Joaquim permanece na prisão. Nebuzaradã e Sammu-Ramat se emocionam ao pegarem o filho no colo. Um bebê é deixado na porta da casa de Ravina. Malca sofre ao ver o olhar de Zac para Joana. Sete anos se passam e Gadise chega com os dois filhos de Daniel e Lia. Evil gosta de ver Shamiran com seus três filhos. Amitis, Evil e Daniel vão até a floresta para buscarem Nabucodonosor.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

