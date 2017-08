Com apoio da Prefeitura, Família Acolhedora tem casa reformada em Alcinópolis Publicado em 25.08.2017 às 14h48

Na tarde desta quinta-feira (17), a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, entregou a reforma e ampliação da casa de Divina e Ariolino Gomes. Há cinco anos o casal faz parte do programa Família Acolhedora em Alcinópolis.

Após avaliação social e confirmada a necessidade do serviço para melhor abrigar os moradores e, principalmente, as crianças, a Prefeitura doou a mão de obra e os proprietários da casa arcaram com o material de construção. A residência conta com 95,85 m² de área construída.

O Programa Família Acolhedora consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária.

A família de acolhimento representa a possibilidade de continuidade da convivência familiar em ambiente sadio para a criança ou adolescente. Porém, receber uma pessoa em acolhimento provisório não significa integrá-lo como filho. A família de apoio assume o papel de parceira no atendimento e na preparação para o retorno à família biológica ou substituta.