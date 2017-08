Banda Municipal de Chapadão do Sul estará no encontro de Bandas e Fanfarras de Rio negro

O Encontro de Bandas Marcial do município de Rio Negro-MS, que acontecerá amanhã, 26, às 19h no Centro Esportivo José Cardoso Ferreira terá a participação da Banda Municipal de Chapadão do Sul. O município sede do evento fica 340 de distância de Chapadão do Sul.

A Banda sul-chapadense irá com 45 componentes, sendo desse número três mães que darão apoio aos jovens e o maestro da Banda Wanderlan Ferreira.

A Secretaria de Cultura e Esporte, através do secretário Wander Viegas e diretora de Cultura Joélita Martins e a Prefeitura de Chapadão do Sul, através do prefeito João Carlos Krug desejam boa sorte a banda municipal, que representará Chapadão do Sul para o Estado perante o estado inteiro.

