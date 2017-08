Alunos da Escola Municipal apresentarão trabalho sobre Qualidade da Carne no Programa Agrinho

Na tarde da quinta-feira (24), o prefeito Rogério Rosalin deu uma aula para a turma do 5º Ano da Escola Municipal de Figueirão sobre todo o elo de produção de carne de qualidade, desde o nascimento do bezerro(a) até o abate do boi ou novilha. Essa aula faz parte do Programa Agrinho onde os estudantes dessa turma estão realizando um trabalho sobre carne de qualidade que irá concorrer no Programa Agrinho em novembro, desenvolvido pelo SENAR.

Esse assunto é de suma importância para nossa comunidade, e o prefeito teve o prazer de encaixar esse tema nas oito matérias que são dadas para essa turma, português, matemática, inglês, geografia, história, educação física, ciências e artes. Todo elo de produção da carne de qualidade se encaixa nessas matérias e os alunos entenderam muito bem e também tiveram uma grande participação na aula dada pelo prefeito. Na próxima segunda-feira os alunos irão visitar uma propriedade rural para conhecer a realidade e interagir mais ainda com o tema.

O prefeito Rogério ficou muito feliz e satisfeito em ter participado dessa aula, “fico feliz em saber que as crianças de Figueirão conhecem muito bem e sabem da importância desse importante alimento que é a carne, a interação deles com esse tema foi muito grande e me impressionou ver que o agronegócio tem o seu valor e reconhecimento pelas crianças de Figueirão, isso me deixa muito feliz”.

O Programa Agrinho está presente em Figueirão desde 2015, no primeiro ano de gestão do prefeito Rogério, e é de suma importância a interação que existe entre a cidade e o campo e a importância de cada um desses ambientes nas vidas das pessoas e principalmente na vida de nossas crianças.