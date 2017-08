A casa caiu para o vovô do tráfico em seu caminho estava COD/CPR e BPMCHOQUE

Por volta de 06h40 desta quinta-feira (24), a Equipe do COD Comando juntamente com a Equipe de Choque Canil 7237 em Operação pela Base COD de Cachoeira Alta-GO, abordaram o Ônibus da Empresa São Luiz e ao efetuarem as devidas buscas foi localizado por baixo de uma poltrona do veículo de transporte coletivo uma bolsa de cor preta de tamanho médio contendo em seu interior alguns pertences pessoais.

Verificando entre as roupas que lá estavam, foram encontrados envoltos em uma manta branca com velcro, 03 (três) tabletes de substancia análoga a cocaína, mais conhecida como “Escama de Peixe”, pesando aproximadamente 04 Kg devido ao seu alto grau de pureza, já refinada e prensadas para serem transportadas.

Durante as entrevistas aos passageiros, as equipes chegaram até a pessoa do Sr. R. G. D. (29/08/1954 – 63 anos) que confessou ter pego a droga em Campo Grande-MS e destino a Sobradinho-DF e que ganharia pelo transporte o valor de R$ 4.000,00 que iria receber após a entrega.

Segundo o autor, já teria feito esse mesmo trajeto por outras vezes com o mesmo objetivo, porém em uma delas, foi preso pelo Tráfico de Entorpecente sendo condenado e cumpridos 03 anos de prisão em regime fechado no Mato Grosso do Sul; sendo assim, reincidente desta modalidade criminosa, o qual confessou ainda utilizar de sua deficiência física e idade para tentar driblar as fiscalizações policiais. Diante os fatos, foi dado voz de prisão ao autor pelo crime de tráfico de entorpecentes.

OBS.: De acordo com o autor o quilo dessa droga custa no mercado em torno de R$ 30.000,00 e o valor dessa quantidade apreendida em torno de R$ 120.000,00.

Repórter Mari JTI

