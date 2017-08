1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde é realizada com sucesso!

Foi realizada na tarde desta quarta-feira (23/08), com sucesso, a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde (1ª CMVS). O tema discutido foi: Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade.

O vice-prefeito de Alto Taquari, Marco Aurélio, esteve no evento representando o prefeito Fábio Garbugio, que estava em Cuiabá cuidando dos interesses do Município. Os vereadores Elgimar Rodrigues (Nego do Parque), Márcia Buscariol e o presidente da Funsat, Duvan Manoel Heredia, prestigiaram o evento.

Também estavam presentes a secretária de Saúde, Marilda Sperandio; a secretária de Assistência Social, primeira-dama Silvana Scutti; a secretária de Administração e Fazenda, Michele Arantes; e a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rosângela Carvalho.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Carlos Eduardo de Paulo, realizou a abertura da 1ª CMVS. As técnicas do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, Francília, Janete, Márcia e Kelly Rosa trouxeram inúmeras orientações ao público presente, discorrendo sobre o tema proposto para a 1ª CMVS.

Ao final, propostas a nível municipal foram aprovadas, as quais serão encaminhadas à etapa Estadual pelos delegados eleitos durante a conferência. Posteriormente, estas mesmas propostas, caso sejam selecionadas na conferência estadual, poderão ser levadas à Brasília, durante a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, entre os dias 21 e 24 de novembro, em Brasília (DF).

Eduardo Candido

