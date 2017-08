Supervisora do SenarMS visita produtores Mateira

A Supervisora do SenarMS, Alana Neto esteve durante esta terça e quarta feira visitando os produtores do Assentamento Mateira, onde esta em desenvolvimento o Projeto Hortifrúti Legal do SenarMS e em parceria com o Sindicato Rural de Chapadão do Sul.

A visita faz parte do cronograma do Senar que visa acompanhar o desenvolvimento do projeto junto às famílias que lá esta sendo atendidas pelo projeto.

Hoje são atendidas 9 famílias que estão com seus projetos em andamento e recebe mensalmente a visita da Técnica de campo Carina Marcondes que acompanha durante 4 horas o desenvolvimento das culturas por eles escolhidas para o projeto.

Hoje o grupo familiar atendido pelo senar trabalha com 3 culturas, sendo elas, Abóbora Cabotiá, Abóbora Menina Brasileira e Repolho, além destas 3 culturas também e feito o plantio de hortaliças folhosas (Alface, Rúcula, Almeirão, Chicória, cheiro verde), dentre outras.

O projeto do hortifrúti busca parceiros para aquisição da produção de todas as famílias atendidas pelo Senar, no dia de ontem a equipe do Senar, Alana e Carina juntamente com a mobilizadora do Senar em chapadão Lucicleia Freitas fizeram uma visita na Usina Iaco Agrícola, a fim de efetuar uma parceira junto ao refeitório da Indústria para aquisição dos alimentos produzidos pelos moradores do assentamento mateira.

Comentários