Primeiros jogos das quartas de final do II Campeonato Intermunicipal acontecem hoje, 24

Foram definidos os classificados para a segunda fase do II Campeonato Intermunicipal de Futsal de Chapadão do Sul. A última rodada aconteceu na terça-feira, 22, no ginásio Municipal.

O primeiro jogo entre Rodomil Trans/Elco Eletricidade e Preparo Futsal terminou em 06 a 01 para o time do Rodomil Trans/Elco Eletricidade. O segundo jogo entre Serc diante Aporé foi o mais acirrado, terminando 08 a 07 para o time da Serc. O último jogo da noite foi entre Chapadão do Céu e Cassilândia: o jogo terminou 09 a 04 para Chapadão do Céu.

Assim, ficou definido as quartas de final da categoria municipal e Intermunicipal. Confira:

Municipal

Horizonte Master x Fanático Futsal

Jamilly/Cont/Ohana x Francesguet Futsal

Rodomil Trans/Elco Eletricidade x City Futsal

Mirim e Cia/Habitat Imóveis x Preparo Futsal

Intermunicipal

Serc x Chapadão do Céu

Saga Celulares/Farmais x Aporé

Total Seguros x Agrosan

Super Aurora/Oba Oba x Cassilândia.

Os primeiros jogos acontecem hoje, 24, no Ginásio Municipal. Horizonte Master contra Fanático Futsal e Jamilly/Cont/Ohana contra Francesguet Futsal.

