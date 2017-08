Prefeitura de Chapadão do Céu divulga lista dos sorteados com os prêmios do IPTU 2017

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu, realizou durante as festividades do 35º aniversário de Chapadão do Céu, o sorteio de 35 prêmios da campanha do IPU e ITU 2017 Premiado, para os contribuintes que possuem imóveis e que contribuíram para o crescimento de Chapadão do Céu.

Segundo o regulamento, amplamente divulgado, os secretários municipais, vice-prefeito, prefeito, diretores, superintendentes, vereadores, loteadores, incorporadores, contribuintes devedores estavam excluídos do sorteio.

“Sempre estivemos incentivando os contribuintes a ficarem regulares com a Prefeitura Municipal, oferecemos descontos para pagamento à vista, Refis, campanhas de desconto e esse ano, sorteamos os 35 prêmios para os contribuintes que estão em dia com o fisco municipal, afirma o Prefeito Municipal, Rogério Pianezzola.

Confira abaixo a lista e os prêmios:

1º prêmio – 01 (uma) motocicletas 125 cilindradas : Zeniro José Zago Ceolin, Rua Guapeva Leste, 121, Centro;

: Zeniro José Zago Ceolin, Rua Guapeva Leste, 121, Centro; 2º prêmio – 01 (uma) motocicleta 125 cilindradas : Luzia de Fátima Ribeiro, Rua Tocantins Norte, 500, Campo Verde;

: Luzia de Fátima Ribeiro, Rua Tocantins Norte, 500, Campo Verde; 3º prêmio – 01 (uma) motocicleta 125 cilindradas : Juliano Broetto Franke, Rua A Norte esq. c/ Rua F Leste, 661, Sol Nascente;

: Juliano Broetto Franke, Rua A Norte esq. c/ Rua F Leste, 661, Sol Nascente; 4º prêmio – 01 (uma) geladeira duplex 380 litros : Ivar Wierzbicki, Rua CNorte, 1228, Sol Nascente;

: Ivar Wierzbicki, Rua CNorte, 1228, Sol Nascente; 5º prêmio – 01 (uma) geladeira duplex 380 litros : Josenildo Rocha da Silva, Rua 9A Oeste, 1176, Jardim Acalanto;

: Josenildo Rocha da Silva, Rua 9A Oeste, 1176, Jardim Acalanto; 6º prêmio – 01 (uma) geladeira duplex 380 litros : Leonir José Tente, Rua 5A Oeste, 1020, Jardim Acalanto;

: Leonir José Tente, Rua 5A Oeste, 1020, Jardim Acalanto; 7º prêmio – 01 (uma) geladeira duplex 380 litros : José Flavio Batista Rodrigues, Rua 7A Oeste, 1220, Jardim Acalanto;

: José Flavio Batista Rodrigues, Rua 7A Oeste, 1220, Jardim Acalanto; 8º prêmio – 01 (uma) geladeira duplex 380 litros : Agenor Viyboski, Rua Cedro Oeste, 393, Centro;

: Agenor Viyboski, Rua Cedro Oeste, 393, Centro; 9º prêmio – 01 (uma) TV LED Full HD 40 polegadas : Décio Pedro Rodrigues Rigodanzo, Avenida Ema Oeste esq. c/ Av. Marte Sul, 169, Centro;

: Décio Pedro Rodrigues Rigodanzo, Avenida Ema Oeste esq. c/ Av. Marte Sul, 169, Centro; 10º prêmio – 01 (uma) TV LED Full HD 40 polegadas : Alexandro Aparecido Gonçalves, Rua 3A Oeste, 1170, Jardim Acalanto;

: Alexandro Aparecido Gonçalves, Rua 3A Oeste, 1170, Jardim Acalanto; 11º prêmio – 01 (uma) TV LED Full HD 40 polegadas : Jacson Soares de Souza, rua 2A Oeste, 928, Jardim Acalanto;

: Jacson Soares de Souza, rua 2A Oeste, 928, Jardim Acalanto; 12º prêmio – 01 (uma) TV LED Full HD 40 polegadas : Edinei Roieski, Avenida Orion Norte, 779, Sol Nascente;

: Edinei Roieski, Avenida Orion Norte, 779, Sol Nascente; 13º prêmio – 01 (uma) TV LED Full HD 40 polegadas : Marcos Emiliano Gusmão, Rua Figueira Oeste, 1060, Nova Esperança;

: Marcos Emiliano Gusmão, Rua Figueira Oeste, 1060, Nova Esperança; 14º prêmio – 01 (um) aparelho de Ar Condicionado Split 9000 btus : Robson Marques, Avenida Araguaia Norte, 589, Campo Verde;

: Robson Marques, Avenida Araguaia Norte, 589, Campo Verde; 15º prêmio – 01 (um) aparelho de Ar Condicionado Split 9000 btus : Jaqueline Raquel Welter Rasch, Rua 1 Oeste, 761, Ragagnin;

: Jaqueline Raquel Welter Rasch, Rua 1 Oeste, 761, Ragagnin; 16º prêmio – 01 (um) aparelho de Ar Condicionado Split 9000 btus : Gracielle Paula Azevedo de Souza, , Rua Paineira Oeste, 958, Quincas;

: Gracielle Paula Azevedo de Souza, , Rua Paineira Oeste, 958, Quincas; 17º prêmio – 01 (um) aparelho de Ar Condicionado Split 9000 btus : Robson Sales de Souza, Rua A Norte, 939, Sol Nascente;

: Robson Sales de Souza, Rua A Norte, 939, Sol Nascente; 18º prêmio – 01 (um) aparelho de Ar Condicionado Split 9000 btus : Márcia Navarini, Márcia Navarini, Rua Jatobá Leste esq. c/ Av. Orion Norte, 243, Centro;

: Márcia Navarini, Márcia Navarini, Rua Jatobá Leste esq. c/ Av. Orion Norte, 243, Centro; 19º prêmio – 01 (uma) lavadora de Roupa tanquinho com capacidade de 10 kgs : Fernando Dourado Calado, rua Lobo Guará Oeste, 200, Centro;

: Fernando Dourado Calado, rua Lobo Guará Oeste, 200, Centro; 20º prêmio – 01 (uma) lavadora de Roupa tanquinho com capacidade de 10 kgs : Nivalda Luzia Guimarães, Rua 6A Oeste, 960, Jardim Acalanto;

: Nivalda Luzia Guimarães, Rua 6A Oeste, 960, Jardim Acalanto; 21º prêmio – 01 (uma) lavadora de Roupa tanquinho com capacidade de 10 kgs : Lourival Souza Figueredo, Rua Beija-Flor Oeste, 518, Expansão;

: Lourival Souza Figueredo, Rua Beija-Flor Oeste, 518, Expansão; 22º prêmio – 01 (um) notebook Intel Dual Core 2GB 500GB Tela LED 11.6″ com wi-fi : Vilson José de David, Rua 19A Oeste, 1196, Jardim Acalanto;

: Vilson José de David, Rua 19A Oeste, 1196, Jardim Acalanto; 23º prêmio – 01 (um) notebook Intel Dual Core 2GB 500GB Tela LED 11.6″ com wi-fi : Maycon Lucas Ortiz Braum, Rua Caraíba Leste, 126, Centro;

: Maycon Lucas Ortiz Braum, Rua Caraíba Leste, 126, Centro; 24º prêmio – 01 (um) notebook Intel Dual Core 2GB 500GB Tela LED 11.6″ com wi-fi: Dalva Ferreira dos Santos, Rua Figueira Oeste, 1461, Vale dos Ipês;

Dalva Ferreira dos Santos, Rua Figueira Oeste, 1461, Vale dos Ipês; 25º prêmio – 01 (um) notebook Intel Dual Core 2GB 500GB Tela LED 11.6″ com wi-fi: Olga Lino Pereira, Rua Caraíba Oeste, 669, Expansão;

Olga Lino Pereira, Rua Caraíba Oeste, 669, Expansão; 26º prêmio – 01 (um) smartphone com processador Quad-Core 1.2GHz, câmera principal de 8 MP, Wifi : Ederson Gomes de Oliveira, Rua 19A Oeste, 930, Jardim Acalanto;

: Ederson Gomes de Oliveira, Rua 19A Oeste, 930, Jardim Acalanto; 27º prêmio – 01 (um) smartphone com processador Quad-Core 1.2GHz, câmera principal de 8 MP, Wifi : Eduardo Klein Schlabitz, Rua Lobo Guará Leste, 215, Centro;

: Eduardo Klein Schlabitz, Rua Lobo Guará Leste, 215, Centro; 28º prêmio – 01 (um) smartphone com processador Quad-Core 1.2GHz, câmera principal de 8 MP, Wifi: Sidinei Gilberto Gomes, Rua Cedro Leste, 183, Centro;

Sidinei Gilberto Gomes, Rua Cedro Leste, 183, Centro; 29º prêmio – 01 (um) smartphone com processador Quad-Core 1.2GHz, câmera principal de 8 MP, Wifi : Eduardo Pagnoncelli Peixoto, Rua Figueira Leste, 43, Centro;

: Eduardo Pagnoncelli Peixoto, Rua Figueira Leste, 43, Centro; 30º prêmio – 01 (um) forno micro-ondas de 30 litr os: Leonildo Vicente Dalmolin, Rua Cedro Oeste, 503, Expansão;

os: Leonildo Vicente Dalmolin, Rua Cedro Oeste, 503, Expansão; 31º prêmio – 01 (um) forno micro-ondas de 30 litro s: Emerson Dolmen Tonini, Rua 3A Oeste, 950, Jardim Acalanto;

s: Emerson Dolmen Tonini, Rua 3A Oeste, 950, Jardim Acalanto; 32º prêmio – 01 (um) forno micro-ondas de 30 litr os: João Panaroto, Rua Guapeva Oeste, 244, Centro;

os: João Panaroto, Rua Guapeva Oeste, 244, Centro; 33º prêmio – 01 (um) forno micro-ondas de 30 litros : Aparecido Willian da Silva, Rua Cedro Oeste, 182, Centro;

: Aparecido Willian da Silva, Rua Cedro Oeste, 182, Centro; 34º Prêmio – 01 (um) forno micro-ondas de 30 litros: Petrônio Souza de Miranda, Rua macaúba Oeste, 1654, Jardim Terra Nova;

Petrônio Souza de Miranda, Rua macaúba Oeste, 1654, Jardim Terra Nova; 35º Prêmio – 01 (uma) lavadora automática 8 kgs: Aderivaldo Barbosa de Freitas – Rua São Paulo Norte, 200 – Campo Verde.

*Assecom PMCC

Comentários