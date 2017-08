Polícia Rodoviária Federal apreende 284,6 Kg de maconha em Paraíso das Águas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) interceptou um carregamento de 284,6 kg de maconha na BR-060, em Paraíso das Águas na manhã desta quinta-feira (24).

A droga seguiria por Chapadão do Sul até Paranaíba. A barreira policial foi montada no KM 62 da rodovia, quando avistaram o veículo Escort com placa de Campo Grande, que conduzido por klendson Nunes de Moura.

O condutor não tinha CNH e disse que transportava peças de trator no porta malas, mas na primeira inspeção os policiais localizam a droga em sacos de linho, compactadas em 336 tabletes.

A guarnição da PRF apreendeu o carro e a droga, e deu voz de prisão ao motorista. Ele e os produtos foram encaminhados à delegacia para medidas cabíveis.

A balança de precisão confirmou os 284.6 kg. O Setor de Investigação da Policia Civil já trabalha para identificar quem iria receber a maconha em Chapadão do Sul e Paranaíba.

Fonte: ChapadenseNew

Comentários